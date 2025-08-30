В бриллиантовой тиаре и сказочном платье с рукавами-колокольчиками: принцесса Лихтенштейна вышла замуж

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Реклама

30 августа 28-летняя принцесса Мария Каролина Лихтенштейнская вышла замуж. Роскошная и романтичная церемония венчания прошла в соборе Святого Флорина в Вадуце.

Место проведения церемонии — собор Святого Флорина / © Getty Images

Избранником невесты стал 34-летний Леопольдо Мадуро Фоллмера, с которым она была помолвлена с октября 2024 года.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Как и положено принцессе, Мария Каролина надела невероятную тиару с бриллиантами, а также бриллиантовые серьги.

Реклама

Платье невесты было нежным и романтичным, ведь выполнено в А-силуэте и нескольких оттенках белого, имело кружевные детали, а также очаровательные рукава-колокольчики с драпированной тканью.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Голову принцессы Лихтенштейна украшала длинная фата с вышивкой, которая эффектно развевалась, а ее длинный шлейф перехватывал дух. Также девушка несла в руках пышный букет из белых цветов.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Мария Каролина родилась 17 октября 1996 года, в Грабсе в семье наследного принца Алоиса и наследной принцессы Софии. По материнской линии, принцесса является потомком последнего короля Баварии — Людвига III. Девушка не является претенденткой на престол, но считается самой богатой принцессой в Европе: ее семейное состояние оценивается примерно в восемь миллиардов франков.

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Принцесса училась в колледже Малверн в Англии, а затем в Школе дизайна. В 2020 году она получила степень бакалавра в области дизайна одежды и в настоящее время живет в Лондоне, где работает в сфере моды. Ее жених родился в Каракасе, Венесуэла, и учился в колледже Сан-Игнасио-де-Лойола в своем родном городе и в школе Харроу в Лондоне. Он получил степень бакалавра в Университете Сент-Эндрюса, где также учились и познакомились принц Уильям и Кейт Миддлтон. В 2016 году он вернулся в Лондон, где сегодня работает в сфере управления инвестициями.

Реклама

После церемонии, молодожены и их гости переедут в замок Вадуц. Там их ждет великолепный прием.