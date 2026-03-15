В Британии празднуют День матери: король Чарльз и королева Камилла поделились милыми фото со своими мамами

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Традиционно этот день празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, за три недели до Пасхи. В этом году праздник выпадает на 15 марта.

Король Чарльз и королева Камилла уже поделились архивными снимками своих матерей в соцсетях.

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / © instagram.com/theroyalfamily

Монарх опубликовал фото на котором запечатлена еще молодая его мать Елизавета II, а также его бабушка Елизавета Боуз-Лайон (известная, как королева-мать Елизавета). На другом фото запечатлена Елизавета II с маленькими принцем Чарльзом и его младшей сестрой принцессой Анной, а также в окружении любимых королевских корги. Фото сделано на лавочке на фоне цветущего сада.

Королева Елизавета II с маленькими Чарльзом и принцессой Анной / © instagram.com/theroyalfamily

«Желаем всем мамам, и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, спокойного и радостного Дня матери», — написал монарх.

На третьем фото королева Камилла запечатлена со своей матерью Розалинд Шанд. Снимок, которым Камилла уже неоднократно делилась на День матери, вероятно, он ее любимый.