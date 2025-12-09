- Дата публикации
В британской королевской семье грядет еще одна свадьба: что об этом известно
В британской королевской семье в следующем году состоится сразу несколько свадеб. Среди невест и леди Амелия Виндзор.
Говорят, что леди Амелия Виндзор помолвлена с застройщиком Олли Льюисом. И хотя официально девушка сама это пока не подтвердила, но британская пресса уже активно об этом пишет.
Леди Амелия, занимающая 44-е место в линии престолонаследия, является дочерью графа и графини Сент-Эндрюс. Амелия встречается с застройщиком Олли Льюисом с 2023 года, и, по данным Daily Mail, пара теперь помолвлена.
Льюис посещал Уимблдон вместе с членами королевской семьи в течение последних двух лет, а впервые их заметили вместе на фестивале в Гластонбери в 2023 году.
Напомним, 30-летняя леди Амелия работает моделью и снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Chanel, Alaïa, Dolce & Gabbana и любимого королевской семьей бренда Penelope Chilvers. Она также выступает за защиту окружающей среды.
Что ж будем ждать подтверждения этой прекрасной новости в Instagram леди Амелии, пока что девушка не публиковала ни фото с помолвки, ни фото кольца.
Напомним, ранее в этом году было объявлено о помолвке племянницы принцессы Дианы — леди Элизы Спенсер.
Также о намерении жениться заявил сын принцессы Анны – Питер Филлипс.