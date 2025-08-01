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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В британской королевской семье грядет новая свадьба: стали известны подробности

Четыре года назад Питер Филлипс развелся со своей первой женой Отэм Келли, а теперь хочет снова жениться.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Харриет Сперлинг и Питер Филлипс

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

47-летний племянник короля Чарльза и внук покойной королевы Елизаветы II — объявил о помолвке с Харриет Сперлинг, медсестрой Национальной службы здравоохранения, после года отношений.

Журнал Hello! первым сообщил об этом и опубликовал новые фотографии пары, на которых Харриет демонстрирует помолвочное кольцо.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

«Господин Питер Филлипс, сын Ее Королевского Высочества принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, и госпожа Харриет Сперлинг, дочь покойных господина Руперта Сандерса и госпожи Мэри Сандерс из Глостершира, сегодня подтвердили свою официальную помолвку», — сообщает издание.

«Обе семьи были одновременно уведомлены об объявлении и были в восторге от прекрасной новости о помолвке. Их Величества король и королева, принц и принцесса Уэльские были уведомлены об объявлении», — говорится в заявлении, где также добавляется, что официально дата свадьбы пока не назначена.

Отметим, что Харриет этим летом активно принимала участие в мероприятиях, где появлялись члены королевской семьи и некоторые королевские эксперты предполагали, что дело идет к их с Питером свадьбе.

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

Напомним, вчера стало известно, что помолвлена также племянница принцессы Дианы — леди Элиза Спенсер. Девушка поделилась радостной новостью в Instagram.

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