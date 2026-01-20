В британской королевской семье ожидается пополнение: родственница Елизаветы II объявила о беременности

Флора и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Реклама

Девушка объявила о своей беременности в понедельник в трогательном посте в социальных сетях вместе со своим мужем Тимоти Вестербергом, с которым она состоит в браке уже пять лет.

«С радостью сообщаю, что мы с Тимоти ждем нашего первенца. Мы просто вне себя от счастья. Фотография сделана моим отцом @ogilvylandscape xx», — написала Флора.

Флора и Тимоти Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

В кадре Флора появилась в милом цветочном платье синего цвета от Erdem с поясом, подчеркивающий ее уже заметно большой живот. На снимке девушка и ее муж, шведский финансист Тимоти Вестерберг, стоят в саду, а она держит руку на своем растущем животе. Тимоти выглядел элегантно в светло-голубой рубашке на пуговицах под темно-синим пиджаком и черных брюках.

Реклама

Это первая радостная новость о будущем пополнении в королевской семье в 2026 году.