В британской королевской семье пополнение: родственница короля Чарльза впервые стала мамой

Флора Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

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Флора поделилась на своей странице в Instagram фотографией своей новорожденной дочери и написала под снимком:

Флора Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

«Наша дочь Изабель Марина Вестерберг благополучно появилась на свет утром 8 июля. Мы с Тимоти безмерно рады и полны любви к ней. Она названа в честь того, какое благословение она собой представляет, а также в честь моей прабабушки по отцовской линии. Ее имя также означает «морская», где мы всегда чувствуем себя наиболее спокойно в Шотландии и Швеции. Спасибо за ваши добрые слова xx», - гласит подпись.

Изабель Марина Вестерберг / © instagram.com/floravesterberg

Напомним, в начале января Флора Вестерберг объявила, что беременна первенцем. Девушка замужем за Тимоти Вестербергом. Их свадьба состоялась 10 сентября 2021 года в часовне Сент-Джеймс Пикадилли, а вот расписалась пара годом ранее.

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