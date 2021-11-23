В бронзовом костюме и блузке с бантом: деловой аутфит вице-президента США

В бронзовом костюме и блузке с бантом: деловой аутфит вице-президента США

Камала Харрис в сдержанном луке выступила в Белом доме.

Вице-президент США Камала Харрис выступила в зале Южного суда в комплексе Белого дома на тему вакцинации против COVID-19. Белый дом объявил в понедельник, 22 ноября, об инициативе на 1,5 миллиарда долларов, направленной на расширение доступа к здравоохранению в сельских и недостаточно обслуживаемых районах.

Камала Харрис / Getty Images

Камала, как всегда, продемонстрировала сдержанный деловой образ. На ней был брючный костюм бронзового оттенка и черная блузка с бантом. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильке.

Волосы политика были аккуратно уложены, на лице был легкий макияж с черным карандашом на веках. Уши Харрис украсила лаконичными серьгами, а на пальце было кольцо с фиолетовым камнем. На лице у нее была черная маска, которую она сняла перед выступлением.

Камала Харрис / Getty Images

Ранее в Париже госпожа Харрис продемонстрировала образ в сером клетчатом жакете, черной водолазке и черных брюках.

Камала Харрис / Associated Press

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