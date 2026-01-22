ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В бронзовом костюме и с крупными серьгами в ушах: королева Максима приехала с визитом в школу

Королева Нидерландов совершила визит в начальную школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейне.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Встреча была посвящена программе «Больше музыки в классе», почетным председателем которой является королева. Максима приехала посмотреть, как школа реализует новую программу «Создайте пространство для творчества».

После музыкального приветствия ученики объяснили, почему творческие предметы так важны для них. Затем Максима пообщалась с членами городского совета и местными культурными партнерами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

В этот раз на публике королева появилась в юбочном костюме бронзового оттенка, который состоял из короткого жакета и юбки от бренда Natan. Ее талию подчеркивал широкий черный пояс. Она собрала волосы в высокий пучок, сделала натуральный макияж и дополнила образ крупными черными серьгами.

Недавно королева Максима в похожего оттенка наряде посещала церемонию открытия фестиваля Eurosonic Noorderslag в Гронингене и выглядела очень стильно.

