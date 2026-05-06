В бронзовом костюме-тройке и туфлях-лодочках: королева Рания на торжественном приеме
Королева Рания отметила 20-летие своего фонда «Аль-Аман» на торжественном вечере.
Это был ужин в поддержку будущего сирот, состоявшегося вчера вечером, он посвящен 20-летию оказания помощи тысячам молодых людей по стране.
В честь столь знаменательной годовщины, посвященной успехам тысяч молодых людей, получивших образование, Рания избежала предсказуемого выбора длинного платья или традиционного кафтана, предпочтя вместо этого авангардный образ - сшитый на заказ костюм-тройку бронзового оттенка от Giorgio Armani, обула туфли-лодочки из серебристой металлической кожи Gianvito Rossi и в руках держала By Kims.
Королева Рания собрала волосы в прическу с объемом на макушке, которая открывала крупные геометрические серьги, придавая ее лицу выразительности. А макияж был выполнен в ее фирменном стиле.
«С благотворительного ужина фонда «Аль-Аман» в поддержку будущего сирот, состоявшегося вчера вечером, — посвященного 20-летию оказания помощи тысячам молодых людей, ставшей возможной благодаря состраданию и доброте иорданцев. Спасибо!», - написала королева в своем блоге в Instagram.