ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

В бронзовом костюме-тройке и туфлях-лодочках: королева Рания на торжественном приеме

Королева Рания отметила 20-летие своего фонда «Аль-Аман» на торжественном вечере.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Это был ужин в поддержку будущего сирот, состоявшегося вчера вечером, он посвящен 20-летию оказания помощи тысячам молодых людей по стране.

В честь столь знаменательной годовщины, посвященной успехам тысяч молодых людей, получивших образование, Рания избежала предсказуемого выбора длинного платья или традиционного кафтана, предпочтя вместо этого авангардный образ - сшитый на заказ костюм-тройку бронзового оттенка от Giorgio Armani, обула туфли-лодочки из серебристой металлической кожи Gianvito Rossi и в руках держала By Kims.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания собрала волосы в прическу с объемом на макушке, которая открывала крупные геометрические серьги, придавая ее лицу выразительности. А макияж был выполнен в ее фирменном стиле.

«С благотворительного ужина фонда «Аль-Аман» в поддержку будущего сирот, состоявшегося вчера вечером, — посвященного 20-летию оказания помощи тысячам молодых людей, ставшей возможной благодаря состраданию и доброте иорданцев. Спасибо!», - написала королева в своем блоге в Instagram.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie