В бронзовой рубашке и макси-юбке: стильный выход королевы Иордании Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее Величество приехала в магазин Al Ahli Club Bazaar и выбрала стильный лук для нового публичного выхода.

Рания была в бронзовой рубашке и юбке макси из хлопкового смесового поплина со сборками и интересным декором на поясе. Ее Величество сделала легкую укладку и макияж глаз, а губы подчеркнула розовым блеском. Также у нее в ушах были серьги, светлый маникюр на пальцах, часы на запястье и несколько золотых колец на пальцах.

«Прекрасные витрины на базаре Al Ahli Club Bazaar сегодня», — подписала Рания в подписи под фото.

Буквально несколькими днями ранее королева вместе со старшей дочерью принцессой Иман посетила рабочую встречу с представителями дизайнерского сообщества в рамках предстоящей Недели дизайна в Аммане. Она, как всегда, выглядела элегантно и ее дочь также произвела впечатление.