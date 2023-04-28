В броши королевы Елизаветы II: Камилла появилась на публике с новым аксессуаром на пальто

Королева Камилла снова появилась на публике в броши своей покойной свекрови.

Королева Камилла и король Чарльз III вчера посетили церемонию вручения новых штандартов и знамен Королевскому флоту, лейб-гвардии Конного полка домашней кавалерии, Королевской роте гренадерской гвардии и Королевской знаменной эскадрилье Королевских ВВС в Букингемском дворце, в Лондоне. На этом мероприятии Ее Величество появилась в красном пальто от любимого бренда Fiona Clare и броши своей покойной свекрови - королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это брошь - значок гренадерской гвардии. В январе 1942 года сын королевы Виктории - принц Артур, герцог Коннаутский - умер в возрасте 91 года. Герцог Коннаутский был полковником гренадерской гвардии с 1904 года, и через месяц после его смерти было решено, что его крестница - принцесса Елизавета - сменит его на этой роли.

По этому случаю 20 апреля 1942 года гвардейцы вручили принцессе Елизавете бриллиантовую брошь в виде полкового знака. Это была ее первая официальная аудиенция.

На следующий день, когда принцессе Елизавете исполнилось 16 лет, она провела свое первое официальное королевское мероприятие — осмотр гвардейцев, где она с гордостью носила их брошь.

Принцесса Елизавета инспектировала части гренадерской гвардии на складе в Англии, 21 марта 1945 года, главнокомандующим которой она является / Фото: Associated Press

В центре броши изображен бриллиантовый вензель короля Георга VI, окруженный синей Подвязкой из сапфиров, на которой выгравирован девиз Подвязки "Honi soit qui mal y pense", что переводится как "Позор тому, кто думает о ней плохо". Знак увенчан бриллиантовой короной.

Говорят, у Елизаветы II была и вторая, предположительно, такая же брошь, но большего размера.

Королева Елизавета II и ее предположительно вторая брошь гренадерской гвардии / Фото: Getty Images

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