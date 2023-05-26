В броши королевы Елизаветы II: почему Камилла надела украшение за 123 тысячи долларов в Северной Ирландии

Во время визита в Северную Ирландию мы увидели на Камилле одну из брошей, которая принадлежала королеве Елизавете II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время поездки в Белфаст, где королевская чета посетила новый Сад коронации в парке Хейзелбэнк в Ньютаунэбби, королева Камилла продемонстрировала на мятно-зеленом платье от Anna Valentine красивую брошь с бриллиантами и изумрудами, стоимостью 123 тысячи долларов.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ювелирный эксперт Зак Стоун прокомментировал выбор броши Камиллой: "Приятно видеть, как королева Камилла носит брошь королевы Елизаветы II с изумрудами и бриллиантами в виде кельтского узла во время своего визита в Белфаст. Это историческое украшение, датируемое 1893 годом, которое ранее носила королева Мария".

Королева Елизавета II в своей изумрудной броши / Фото: Getty Images

Как рассказал эксперт изданию express, королева Елизавета II носила эту брошь на государственном банкете в честь президента Ирландии в 2014 году".

"Дизайн традиционного кельтского узла перекликается в броши с линиями бриллиантов, переплетающимися вокруг центрального изумруда, который выглядит как камень-кабошон. Это один из старейших и самых желанных драгоценных камней, используемый с древних времен", - рассказывает эксперт.

По словам эксперта, за кельтскими узлами скрывается скрытое послание, которое могло быть причиной того, что королева Камилла выбрала ее для своего первого выхода после коронации в Северной Ирландии.

"Кельтские узлы, как известно, символизируют силу, равновесие и гармонию. А стоимость этой броши, безусловно, повышает ее привлекательность, так как она находится в более высокой ценовой категории для королевских украшений", - говорит Зак Стоун.

Королева Камилла в броши королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, королева Камилла теперь часто появляется на публике в брошках покойной королевы Елизаветы II.

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