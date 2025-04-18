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В броши за 100 тысяч долларов: королева Камилла отдала дань уважения своей свекрови Елизавете II
Королева Камилла во время своей прогулки в Дареме вчера с королем Чарльзом полностью повторила свой прошлогодний пасхальный образ.
На службу Камилла приехала в изумрудном платье Anna Valentine, черной кейп-накидке от Amanda Wakeley и подобрала шляпу в тон наряду от Philip Treacy. Она была обута в туфли Eliot Zed, на запястье у Камиллы был браслет Van Cleef & Arpels, она была в кожаных перчатках, а в руках несла сумку Chanel. На шее у королевы была любимая пластинчатая подвеска с инициалами ее внуков.
В этот день королева отдала дань уважения своей покойной свекрови, королеве Елизавете II. На ней была ослепительная брошь с бриллиантами и изумрудами 1893 года, которая когда-то принадлежала покойной монархине.
Брошь в виде кельтского узла с изумрудами и бриллиантами оценивается в 80 000 фунтов стерлингов (более 100 тысяч долларов) и датируется 1893 годом. Первоначально она принадлежала королеве Марии и, как говорят, была одним из ее свадебных подарков, пишет express.co.uk.
Королева Елизавета II унаследовала большую часть драгоценностей своей бабушки. В частности, покойная монарх надевала его на государственный банкет в честь президента Ирландии в 2014 году в Виндзорском замке.
Также Камилла носила эту брошь во время недавнего визита в Италию с королем Чарльзом.