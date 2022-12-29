В брошке матери Елизаветы II: королева Камилла дополнила образ особым украшением

Предлагаем узнать об одном из любимых украшений королевы немного больше.

В этом месяце принцесса Уэльская провела свой второй рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. В этом году мероприятие было посвящено памяти королевы Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

Среди гостей уже ежегодного действия, которое показывали затем по телевизору в Рождество, были все королевские родственники пары.

Ее Величество королева Камилла выбрала для концерта белоснежное пальто, под которым было платье с принтом, а вот дополнила она свой вечерний образ брошью в стиле позднего ар-деко.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Украшение выполнено из цитринов и бриллиантов компанией Cartier в 1930-х годах. Ранее брошь принадлежала Елизавете Боуз-Лайон - королеве-матери. Она часто носила это украшение с 1930-х по 1950-е годы.

Королева-мать / Фото: Getty Images

Королева Камилла же впервые надела это украшение вскоре после того, как вышла замуж за короля, и теперь тоже носит его регулярно. Возможно, брошь подарила ей королева Елизавета II.

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