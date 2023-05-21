В брозновом аутфите: радостная королева Максима с мужем-королем приехала на выпускной дочери

Принцесса Алексия нидерландская так же, как и принцесса Леонор испанская, закончила обучение в UWC Atlantic College в Уэльсе.

Ее родители король Виллем-Александр и королева Максима приехали на выпускной дочери в колледж. А снимком с этого торжественного дня поделились в своем официальном аккаунте в Твиттер.

"Принцесса Алексия сдала экзамены на международный бакалавриат в United World College of the Atlantic. Сегодня школа отмечает окончание экзаменационного периода традиционным Праздником выпускников. Результаты экзаменов ожидаются в начале июля", - гласит подпись под фото.

На снимке запечатлены король, королева и их дочь-выпускница. Максима одета в бронзовый жакет под которым топ от Max Mara и плиссированную юбку с эффектом омбре от этого же бренда. В качестве обуви королева выбрала босоножки в тон наряду от Gianvito Rossi.

Prinses Alexia heeft de examens voor het Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic afgerond. Vandaag markeert de school het einde van de examenperiode met de traditionele Leavers Celebration. Begin juli worden de resultaten van de examens verwacht. pic.twitter.com/aFqc8Cke8D — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) May 20, 2023

Принцесса Алексия надела белый льняной костюм, под низ топ с пуговицами на груди и обула бронзовые остроносые туфли на каблуках. Король был сером костюме, голубой рубашке и пестром галстуке.

Напомним, испанская королевская семья также поделилась снимком с выпускного их дочери принцессы Леонор.

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