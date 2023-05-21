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В брозновом аутфите: радостная королева Максима с мужем-королем приехала на выпускной дочери

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В брозновом аутфите: радостная королева Максима с мужем-королем приехала на выпускной дочери

Королева Максима, король Виллем-Александр и их средняя дочь принцесса Алексия / Фото: Twitter Нидерландской королевской семьи

Принцесса Алексия нидерландская так же, как и принцесса Леонор испанская, закончила обучение в UWC Atlantic College в Уэльсе.

Ее родители король Виллем-Александр и королева Максима приехали на выпускной дочери в колледж. А снимком с этого торжественного дня поделились в своем официальном аккаунте в Твиттер.

"Принцесса Алексия сдала экзамены на международный бакалавриат в United World College of the Atlantic. Сегодня школа отмечает окончание экзаменационного периода традиционным Праздником выпускников. Результаты экзаменов ожидаются в начале июля", - гласит подпись под фото.

На снимке запечатлены король, королева и их дочь-выпускница. Максима одета в бронзовый жакет под которым топ от Max Mara и плиссированную юбку с эффектом омбре от этого же бренда. В качестве обуви королева выбрала босоножки в тон наряду от Gianvito Rossi.

Принцесса Алексия надела белый льняной костюм, под низ топ с пуговицами на груди и обула бронзовые остроносые туфли на каблуках. Король был сером костюме, голубой рубашке и пестром галстуке.

Напомним, испанская королевская семья также поделилась снимком с выпускного их дочери принцессы Леонор.

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Дата публикации
Просмотры
343
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