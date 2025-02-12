В брючном костюме цвета марсала: королева Летиция блистала на публике в стильном образе

Королева Испании Летиция и король Филипп VI отправились в Толедо, чтобы посетить Национальную больницу для больных параплегией по случаю ее 50-летия со дня основания.

Основанная в 1974 году, эта больница стала эталоном в Испании в лечении травм спинного мозга, зарекомендовав себя как новаторский центр в области специализированной помощи этим пациентам. Визит Их Величеств подчеркивает важность проводимой здесь работы и приверженность королевской семьи общественному здравоохранению и инклюзивности.

Королева Летиция появилась на публике в сшитом на заказ брючном костюме цвета марсала от Bleis, который ранее уже носила, дополнив его черным топом. Костюм королева сочетала с лаконичной черной сумкой от бренда Mauska и лоферами на толстом каблуке из лакированной кожи.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У нее была укладка локонами, красивый неброский макияж, а в ушах серьги Pertegaz овальной формы, выполненных из позолоченной латуни.

Король Филипп VI был в светло-сером костюме, полосатой белой рубашке и синем галстуке в цветочный принт.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Завтра королева встретится с представителями комитетов экспертов газеты 65ymás , цифрового справочного издания для пожилых людей в Испании, так что ожидаем увидеть ее в новом образе.

Напомним, вчера королева Летиция в зеленом платье и пальто цвета овсянки посетила церемонию вручения наград Фонда Королевской академии наук Испании.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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