В брючном костюме цвета морской волны: красивый выход королевы Летиции на приеме

Недавно испанские монархи вернулись из поездки в Швецию обратно в Мадрид и тут же приступили к выполнению своих королевских обязанностей.

Король Филипп VI и королева Летиция организовали прием в Королевском дворце в Мадриде для теннисистки Гарбинье Мугуруса, ставшей чемпионкой Итогового турнира WTA 2021 года.

Король Филипп VI и королева Летиция во дворце / Getty Images

На приеме 28-летняя спортсменка появилась в красном платье-миди и бархатных туфлях-лодочках. У нее были распущены волосы, а на лице - маска. Королева Летиция надела на мероприятие брючный костюм цвета морской волны, сочетая его с туфлями в тон и светло-молочной блузой. Королева надела золотые серьги-кольца, сделала макияж глаз и не забыла про маску.

Король Филипп VI и королева Летиция со спортсменкой Гарбинье Мугуруса / Getty Images

Испанские монархи - самые дисциплинированные среди европейских монарших домов и практически всегда появляются на публике с защитными масками на лицах. Исключением стала только поездка в Швецию, где на приемах и королева Летиция, и ее супруг были без этого уже привычного для многих аксессуара.

Королевы Летиция и Сильвия / Getty Images

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