В брючном костюме фасона оверсайз: княгиня Шарлин посетила с мужем теннисный матч

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Реклама

Княжеская чета Монако посетила церемонию награждения после финального теннисного матча турнира ATP Masters Series в Монте-Карло между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером на корте Райнье III в загородном клубе Монте-Карло в Рокбрюн-Кап-Мартен, на юго-востоке Франции.

Княгиня продемонстрировала новый и стильный образ на мероприятии. Она выбрала объемный брючный костюм светлого оттенка от Ralph Lauren, кожаные светлые балетки Bottega Veneta с пряжками, надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами и собрала волосы в прическу, оставив спереди красивую волнистую прядь. На ее лице был макияж в натуральных оттенках, а на пальце сверкало помолвочное кольцо.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер облачился в темно-синий пиджак, светлые брюки и белую рубашку в сочетании с полосатым галстуком.

Реклама

Княжеская пара часто появляется вместе на спортивных мероприятиях. Недавно они присутствовали на турнире по регби Sainte Devote в Монако, где княгиня также появилась в брючном костюме.