- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
В брючном костюме фасона оверсайз: княгиня Шарлин посетила с мужем теннисный матч
Княгиня Монако все чаще выбирает для своих светских выходов брючные костюмы, которые очень полюбила.
Княжеская чета Монако посетила церемонию награждения после финального теннисного матча турнира ATP Masters Series в Монте-Карло между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером на корте Райнье III в загородном клубе Монте-Карло в Рокбрюн-Кап-Мартен, на юго-востоке Франции.
Княгиня продемонстрировала новый и стильный образ на мероприятии. Она выбрала объемный брючный костюм светлого оттенка от Ralph Lauren, кожаные светлые балетки Bottega Veneta с пряжками, надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами и собрала волосы в прическу, оставив спереди красивую волнистую прядь. На ее лице был макияж в натуральных оттенках, а на пальце сверкало помолвочное кольцо.
Князь Альбер облачился в темно-синий пиджак, светлые брюки и белую рубашку в сочетании с полосатым галстуком.
Княжеская пара часто появляется вместе на спортивных мероприятиях. Недавно они присутствовали на турнире по регби Sainte Devote в Монако, где княгиня также появилась в брючном костюме.