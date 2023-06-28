В брючном костюме, голубой рубашке и на шпильках: Елена Зеленская во время интервью

Первая леди в красивом деловом аутфите появилась на интервью.
Елена Зеленская дала интервью изданию "РБК-Украина" и показала фотографии, сделанные во время него, в Instagram. Первая леди рассказала, какой видит нашу победу. Она выделила несколько важных для нее вещей.
"Возвращение всех наших территорий с 91-го года. Второе – это возвращение всех наших людей: пленных, военнопленных, наших детей, выехавших. Третий компонент – справедливость. Без создания Международного трибунала, без работы Международного уголовного суда, чтобы каждый, кто отдавал приказы, кто их исполнял, получили не только приговор, но и наказание, – я не буду чувствовать победы. Думаю, каждый украинец – так же.
Еще одна составляющая победы – восстановление и поддержка для каждого украинца. Особенно для наших защитников-ветеранов. Психологическая реабилитация, удобные рабочие места, удобство открытия бизнесов. Над тем, чтобы все это было доступно, уже сейчас работают многие учреждения и ведомства: от Министерства по делам ветеранов до Министерства экономики.
Потому что победа – это не только окончание войны на наших условиях, это наши лучшие условия для мирной жизни", – написала Зеленская.
На интервью первая леди появилась в серо-голубом брючном костюме, голубой рубашке с плиссированными манжетами и замшевых светло-голубых туфлях-лодочках на шпильках.
Елена сделала идеально ровную укладку, макияж в нежных оттенках, к жакету прикрепила интересную брошь в виде жемчужин и завершила лук лаконичными серьгами.
Напомним, на интервью испанской газете El Mundo Зеленская предстала в черном платье миди с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте.
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