В брючном костюме, голубой рубашке и на шпильках: Елена Зеленская во время интервью

Елена Зеленская дала интервью изданию "РБК-Украина" и показала фотографии, сделанные во время него, в Instagram. Первая леди рассказала, какой видит нашу победу. Она выделила несколько важных для нее вещей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

"Возвращение всех наших территорий с 91-го года. Второе – это возвращение всех наших людей: пленных, военнопленных, наших детей, выехавших. Третий компонент – справедливость. Без создания Международного трибунала, без работы Международного уголовного суда, чтобы каждый, кто отдавал приказы, кто их исполнял, получили не только приговор, но и наказание, – я не буду чувствовать победы. Думаю, каждый украинец – так же.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

Еще одна составляющая победы – восстановление и поддержка для каждого украинца. Особенно для наших защитников-ветеранов. Психологическая реабилитация, удобные рабочие места, удобство открытия бизнесов. Над тем, чтобы все это было доступно, уже сейчас работают многие учреждения и ведомства: от Министерства по делам ветеранов до Министерства экономики.

Потому что победа – это не только окончание войны на наших условиях, это наши лучшие условия для мирной жизни", – написала Зеленская.

На интервью первая леди появилась в серо-голубом брючном костюме, голубой рубашке с плиссированными манжетами и замшевых светло-голубых туфлях-лодочках на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

Елена сделала идеально ровную укладку, макияж в нежных оттенках, к жакету прикрепила интересную брошь в виде жемчужин и завершила лук лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram/Елена Зеленская

Напомним, на интервью испанской газете El Mundo Зеленская предстала в черном платье миди с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте.

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