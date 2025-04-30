В брючном костюме и балетках: княгиня Шарлин появилась на церемонии в Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Ее Светлость княгиня Шарлин почтила своим присутствием церемонию награждения «День уважения», которая прошла в амфитеатре Коллеж Шарль III. В течение нескольких лет команда преподавателей физкультуры и спорта под руководством Национального департамента образования, молодежи и спорта сотрудничала с ассоциацией Solidarsport и Антидопинговым комитетом Монако, чтобы сделать этот день мощной возможностью повысить осведомленность о солидарности и уважении посредством занятий регби.

Шарлин в сопровождении своего брата Гарета Уиттстока вручила награды лучшей женской и лучшей мужской командам, а затем получила футболку французской национальной сборной, подписанную всеми игроками — весьма символичный и эмоциональный жест.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня приехала на мероприятие в светлом брючном костюме свободного кроя, под жакет надела черный топ и обула балетки-лодочки без каблуков. Шарлин собрала белокурые волосы в прическу, сделала макияж и улыбалась, позируя для фотографий.

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Это мероприятие полностью соответствует работе Фонда княгини Монако, который продвигает ценности спорта как инструмента образования и инклюзивности, уделяя особое внимание регби. Снимками авторства Аксель Бастелло поделились в официальном аккаунте монакской княжеской четы.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, несколькими днями ранее княгиня Шарлин побывала вместе с мужем на велогонке, в которой князь даже принял участие.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако