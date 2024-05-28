В брючном костюме и балетках: королева Летиция с мужем-королем встретились с президентом Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с королевской четой – королем Филиппом VI и королевой Летицией.

Аудиенция состоялась в Королевском дворце в Мадриде. Это не первая их встреча, в октябре прошлого года им уже удалось пообщаться во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский появился на встрече в футболке с короткими рукавами и зеленых брюках-карго в стиле милитари. Президент Украины носит такую одежду уже больше двух лет с самого начала российского вторжения, что символизирует мощное послание украинского сопротивления.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Королева Летиция появилась на встрече в темно-синем брючном костюме оверсайз в тонкую полоску из-под которого виднелся кружевной топ, который дополнила черными балетками без каблуков (так как все еще страдает из-за сломанной фаланги пальца). Летиция дополнила образ серьгами-висюльками с бриллиантами и австралийским жемчугом, и своим любимым кольцом Coreterno. У Ее Величества были распущены волосы, а на лице был классический макияж.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Король Филипп VI облачился в черный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт.

Королева Летиция, король Филипп VI и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Напомним, на выходных королева Летиция посещала свой родной город Овьедо, где появилась в красном брючном костюме и тоже в кружевном топе.

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