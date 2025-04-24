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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В брючном костюме и белой блузке: Меган Маркл в компании мужа Гарри приехала в Нью-Йорк

Меган Маркл и принц Гарри прибыли с визитом в Нью-Йорк, где герцогиня Сассекская выступила на саммите TIME100.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

На мероприятии TIME100 Меган выступила на сцене с Джессикой Сибли, генеральным директором Time, и рассказала, что сейчас она переживает один из самых счастливых периодов своей жизни.

Герцогиня приехала в костюме-двойке от Ralph Lauren песочного цвета, который сочетала с белой рубашкой, кожаным ремнем, обута в туфли-лодочки Manolo Blahnik и дополнила образ часами Cartier, ранее принадлежавшими принцессе Диане, а также несколькими золотыми браслетами и кольцами. У Меган были распущены волосы, а на лице был макияж.

Принц Гарри был одет в синий костюм и белую рубашку и был без галстука.

На мероприятии TIME100 Меган выступила на сцене с Джессикой Сибли, генеральным директором Time, и рассказала, что сейчас она переживает один из самых счастливых периодов своей жизни.

Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images

Гарри и Меган в Нью-Йорке / © Getty Images

«Сегодня я могу с уверенностью признаться вам, что я счастливее, чем когда-либо», — сказала Меган Сибли. «Иметь партнера и мужа, который так поддерживает, и иметь здоровых детей, которые так радостны… Я никогда бы не подумала, что в этот момент буду чувствовать себя такой счастливой и благодарной, и это действительно так», — сказала Меган со сцены.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, недавно муж Меган — принц Гарри — приезжал с визитом в Украину. Он посетил город Львов и остался впечатлен этой поездкой, пообещав еще вернуться.

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