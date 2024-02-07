В брючном костюме и блузке с пикантным вырезом: новый аутфит пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер продолжает экспериментировать с разными цветами в своих луках.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый деловой лук на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами она предстала в белом костюме, состоявшем из двубортного жакета и брюк-клеш, и фиолетовой блузке с пикантным вырезом и рюшами на воротнике.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Карин скомбинировала с черными туфлями на шпильках. Она сделала макияж с любимым персиково-золотистым оттенком теней и черным карандашом. В ушах были жемчужные серьги-пусеты.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в двубортном жакете цвета индиго с петлями на рукавах и прямых клетчатых штанах.

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