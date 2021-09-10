В брючном костюме и ботильонах: Брижит Макрон на похоронах Бельмондо

В брючном костюме и ботильонах: Брижит Макрон на похоронах Бельмондо

Первая леди Франции выбрала для траурной церемонии сдержаный total black.

Вчера, 9 сентября, в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов состоялась траурная церемония прощания с легендарным актером Жаном-Полем Бельмондо. Проститься со звездой кино пришли президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон.

Эммануэль и Брижит Макроны / Associated Press

Эммануэль Макрон / Associated Press

Первая леди была одета в черный костюм, который состоял из приталеного жакета и прямых брюк со стрелками, и черный топ. Наряд она дополнила замшевыми остроносыми ботильонами и черной небольшой сумочкой. На лице у Брижит были черные очки. Шею она украсила тонкой деликатной цепочкой. Аккуратная укладка завершила сдержаный лук Макрон.

Эммануэль и Брижит Макроны / Getty Images

Эммануэль надел синий классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Эммануэль и Брижит Макроны / Associated Press

Напомним, Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября. Ему было 88 лет.

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