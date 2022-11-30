В брючном костюме и ботильонах: кронпринцесса Виктория на рабочем мероприятии

На деловую встречу Ее Королевское Высочество приехала в синем брючном костюме, к которому подобрала светло-синюю рубашку с рюшами и завязкой-бантом, а также обула замшевые ботильоны в тон на каблуках.

Виктория собрала волосы в низкий пучок, сделала максимально естественный макияж и надела миниатюрные серьги-колечки. На плече у нее висела маленькая черная сумка, маникюр она сделала в бордовых оттенках и надела часы на запястье. Выглядела очень стильно и была улыбчивой.

Ее супруг кронпринц Даниэль шел чуть позади, он также был в темно-синем костюме, светлой рубашке и с синим галстуком, а обут был в черные туфли из кожи.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, недавно кронпринцесса совершила визит в Кению, и мы показывали вам несколько ее выходов. В одном из выходов принцесса надела платье миди с цветочным принтом от Polo Ralph Lauren и дополнила лук серой сумкой от YSL 'Carre'.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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