В брючном костюме и кожаных лодочках: кронпринцесса Виктория приняла участие в семинаре

Кронпринцесса Виктория вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после продолжительного летнего отпуска.

Старшая дочь короля Швеции Карла Густава и его первая наследница приняла участие в семинаре Стокгольмской водной премии 2023 года в конгресс-центре Stockholm Waterfront.

Виктория прибыла на мероприятие в светло-сером брючном костюме, подобрав к нему белую блузку, коричневую сумку и кофейные туфли-лодочки на каблуках. На шее у нее была золотая цепочка с несколькими подвесками, а в ушах лаконичные золотые серьги-гвоздики. Волосы принцесса собрала в низкий пучок и сделала едва заметный дневной макияж.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Также в топе и юбке с цветочным принтом кронпринцесса Виктория посетила церемонию вручения Стокгольмской детской водной премии. Там наследница трона блистала в другом образе и с красивыми украшениями от Swarowski.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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