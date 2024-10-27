В брючном костюме и кожаных лодочках: стильная принцесса Леонор на церемонии

18-летняя испанская наследница принцесса Леонор уже несколько лет пребывает в центре внимания испанской прессы.

Старшая дочь короля Филиппа и королевы Летиции посетила с семьей церемонию вручения премий принцессы Астурийской, которая состоялась в театре Кампоамор в Овьедо.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Премия принцессы Астурийской присуждается выдающимся личностям в пяти категориях: искусство, коммуникации и гуманитарные науки, спорт, общественные науки и литература. Эти награды присуждаются за исключительный вклад отдельных лиц и организаций в соответствующих областях.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор приехала на церемонию в темном брючном костюме-тройке, дополнив аутфит черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Девушка сделала низкий пучок, макияжем подчеркнула глаза и губы и надела серьги-висюльки.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Будущая королева Испании выступила на мероприятии с речью, которую опубликовали в официальном канале королевской семьи в Instagram.

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