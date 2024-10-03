В брючном костюме и красивых серьгах: принцесса Кейт появилась на мероприятии в Виндзоре

Принцесса Уэльская Кэтрин постепенно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей.
Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму, когда они оба встретились с Лиз Хаттон, 16-летней начинающим фотографом из Харрогейта, страдающей редкой и агрессивной формой рака.
Кейт обняла Лиз при встрече, которая состоялась после того, как принцесса завершила курс химиотерапии.
"Приятно было встретиться с Лиз в Виндзоре сегодня. Талантливая молодой фотограф, чья креативность и сила вдохновили нас обоих. Спасибо, что поделились с нами своими фотографиями и историей", - написали Кейт и Уильям, сопроводив подпись белым сердцем и своими инициалами "W&C".
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Принцесса выбрала для появления на публике темно-бордовый костюм от Roland Mouret, который состоял из однобортного блейзера и широких брюк, сочетая его с телесным топом. Она дополнила образ серьгами Temple of Heaven от Кассандры Гоуд (2780 фунтов стерлингов), ювелирного дизайнера, чьи изделия она носит уже много лет. Красивые длинные волосы принцессы были распущены и слегка накручена, а на лице был легкий макияж.
"Приятно видеть ее снова на работе. Костюм красивый. Серьги очень нравятся. Но верх под пиджаком просто не смотрится", - написал один из подписчиков в комментарии под постом.
Многие же были впечатлены новым образом принцессы Уэльской и назвали его "в цвете сезона".
Напомним, ранее принцесса Кейт посетила рабочее мероприятие в Виндзоре. Она постепенно планирует возвращаться к публичной жизни.
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