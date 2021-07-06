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В брючном костюме и крокодиловых лодочках: королева Летиция демонстрирует новый эффектный лук

В брючном костюме и крокодиловых лодочках: королева Летиция демонстрирует новый эффектный лук

Королева Летиция / Getty Images

Испанская королева посещает сегодня мероприятие в Мадриде.

Ее королевское Высочество приехала на выставку "75 лет ЮНИСЕФ" в Фонде Абертис. Одета сегодня 48-летняя королева Летиция была в голубой брючный костюм, под который надела белый топ. Аутфит дополнила неоново-синими туфлями-лодочками из кожи крокодила, а также черным клатчем.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

Неизменным в каждом образе испанской королевы является ее любимое золотое кольцо на пальце от бренда Karen Hallam. Это подарок от ее дочерей – принцессы Леонор и инфанты Софии, кольцо Летиция носит с большим удовольствием и не расстается с ним.

В этот раз Летиция собрала волосы в тугой хвост, надела серьги из белого золота с вкраплением бриллиантов, а также сделала легкий естественный макияж.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Getty Images

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