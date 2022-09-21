В брючном костюме и лаконичных серьгах: Елена Зеленская встретилась с Лиз Трасс в Нью-Йорке

Елена Зеленская прибыла в США, где проходит саммит первых леди и джентльменов, в рамках которого первая леди принимала супругов президентов и премьер-министров 9 стран мира в Украинском институте Америки на бранче.

Также с Зеленской встретилась премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. В Украинском институте Америки в Нью-Йорке они вместе осмотрели выставку, иллюстрирующую зверства, происходящие после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Первая леди была одета в брючный костюм мятного цвета и серые остроносые туфли-лодочки на каблуках. Ее образ дополняли лаконичные золотые серьги, простая укладка и легкий дневной макияж.

Лиз Трасс и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Лиз Трасс была в наряде с баской и песочных туфлях-лодочках на каблуках. Волосы Лиз также были аккуратно уложены, на лице был легкий макияж, в ушах – золотые серьги, а на шее – золотая подвеска. На груди Трасс носит значок с флагами Великобритании и Украины, такой же носил и предыдущий премьер-министр Борис Джонсон. Правда, у Джонсона он был несколько другой формы.

Лиз Трасс и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

В Instagram Елены Зеленской опубликовали больше фото с бранча, показав, как прошло мероприятие.

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