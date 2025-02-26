В брючном костюме и лодочках: стильная княгиня Шарлин приехала в детский сад

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили открытие отремонтированного детского сада в Монте-Карло.

Княжеская чета сначала посетила освящение заведения отцом Жаном Ариэлем Бауза Салинасом. Затем Жан-Люк Маньяни, руководитель отдела раннего детства и семьи, представил княжеской чете детскую комнату, в которой теперь установлено 36 кроваток, и провел их по разным комнатам.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Здание, вновь открывшееся 16 января после нескольких месяцев работ, было модернизировано для лучшего удовлетворения текущих потребностей детей младшего возраста и соответствия новым действующим стандартам.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Фотографиями Эрика Матона поделились на официальных страницах монаршей семьи в соцсетях.

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин приехала на мероприятие в светлом брючном костюме в клетку, к которому подобрала белую блузку и песочные туфли-лодочки на каблуках. Она собрала волосы в низкий пучок, надела жемчужные серьги-гвоздики и сделала легкий лаконичный макияж.

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Во время визита Шарлин общалась с персоналом и детьми.

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, недавно мы показывали, как княгиня Шарлин в элегантном платье от Elie Saab посетили гала-ужин в Куршевеле.

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