Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В брючном костюме и лодочках: стильная княгиня Шарлин приехала в детский сад

В брючном костюме и лодочках: стильная княгиня Шарлин приехала в детский сад

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили открытие отремонтированного детского сада в Монте-Карло.

Княжеская чета сначала посетила освящение заведения отцом Жаном Ариэлем Бауза Салинасом. Затем Жан-Люк Маньяни, руководитель отдела раннего детства и семьи, представил княжеской чете детскую комнату, в которой теперь установлено 36 кроваток, и провел их по разным комнатам.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Здание, вновь открывшееся 16 января после нескольких месяцев работ, было модернизировано для лучшего удовлетворения текущих потребностей детей младшего возраста и соответствия новым действующим стандартам.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Фотографиями Эрика Матона поделились на официальных страницах монаршей семьи в соцсетях.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако
Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин приехала на мероприятие в светлом брючном костюме в клетку, к которому подобрала белую блузку и песочные туфли-лодочки на каблуках. Она собрала волосы в низкий пучок, надела жемчужные серьги-гвоздики и сделала легкий лаконичный макияж.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако
Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Во время визита Шарлин общалась с персоналом и детьми.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако
Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, недавно мы показывали, как княгиня Шарлин в элегантном платье от Elie Saab посетили гала-ужин в Куршевеле.

Читайте также:

Памела Андерсон на церемонии Гильдии киноактеров Америки

Памела Андерсон на церемонии Гильдии киноактеров Америки

Похожие темы:

Следующая публикация