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В брючном костюме и лоферах: президент Словакии встретилась с Зеленским в Киеве

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В брючном костюме и лоферах: президент Словакии встретилась с Зеленским в Киеве

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зузана Чапутова выбрала для своего визита в Украину деловой аутфит.

Президент Словакии Зузана Чапутова с рабочим визитом приехала в Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский
Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

"Сегодня встречаюсь с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский
Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Для встречи госпожа Чапутова выбрала черный деловой брючный костюм, черно-белую блузку с принтом и черные лоферы.

Свой образ она дополнила аккуратной укладкой и легким макияжем.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский
Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зеленский был одет в рубашку и брюки с накладными карманами цвета хаки, а также у кроссовки.

Напомним, на прошлой неделе в Украину с рабочим визитом приезжал премьер-министр Финляндии Санна Марин. На встрече с Зеленским она предстала в черной футболке и черных штанах. Зеленский был одет в поло цвета хаки и брюки.

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