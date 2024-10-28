В брючном костюме и на каблуках: королеву Софию запечатлели папарацци около отеля

85-летняя королева Испании посетила вместе со своей семьей церемонию премии принцессы Астурийской в Овьедо.
Королеву Софию запечатлели по прибытию отель Reconquista в Овьедо, чтобы присутствовать на церемонии вручения премии принцессы Астурийской, которая состоялась на выходных.
Королева выглядела элегантно в черном брючном костюме в тонкую полоску, который состоял из короткого жакета и широких брюк. Наряд София сочетала с замшевыми сапогами на каблуках и маленькой черной сумкой на ремешке-цепочке, а в руках держала красный платок.
Ее Величество сделала укладку и макияж, а также дополнила свой образ серьгами-висюльками с пластинами и жемчужным камнем, а на руке у нее были часы.
Напомним, на церемонии София появилась с королем Филиппом VI, королевой Летицией и своими внучками инфантой Софией и принцессой Леонор.
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