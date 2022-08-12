В брючном костюме и на шпильках: красивая Елена Зеленская с мужем посетила мероприятие в Мариинском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская сегодня, 12 августа, в День молодежи приняли участие в церемонии приветствия участников акции "Дети-спасатели – герои войны". Мероприятие прошло в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

Фото: Сайт президента Украины

Акцию, которая проходит впервые, проводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям при поддержке президента. Ее участники – юные украинцы, совершившие подвиг спасителя во время войны.

Фото: Сайт президента Украины

Зеленский поблагодарил детей за их мужество и стойкость, а их родных – за то, что они воспитали их смелыми и ответственными гражданами.

"Мы можем гордиться вами, а значит, у Украины есть будущее, которым мы можем гордиться уже сегодня. Поздравляю всех вас. Вы – молодцы, вам аплодирует наше государство. Спасибо за каждую сохранившуюся вами жизнь!" – сказал Зеленский.

На мероприятии Владимир Александрович предстал в образе милитари: в футболке цвета хаки, тактических штанах и кроссовках в тон.

Фото: Сайт президента Украины

Первая леди продемонстрировала красивый деловой аутфит в темном брючном костюме и светлой блузке, которые дополнила бежевыми туфлями на шпильках. К жакету Елена прикрепила белый аксессуар.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала аккуратную укладку, нежный макияж и завершила лук лаконичными серьгами.

Фото: Сайт президента Украины

Кстати, в мероприятии также приняли участие украинские артисты: Наталья Могилевская, Злата Огневич, Надя Дорофеева, Позитив, Артем Пивоваров и другие.

Напомним, Елена Зеленская в интересной рубашке онлайн приняла участие в презентации книг на украинском языке в Лондоне.

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