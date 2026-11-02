В брючном костюме и остроносых ботинках: королева Матильда в деловом луке приехала на встречу

Королева Матильда / © Getty Images

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Вместе с операционным директором VITO Кармен Сикс Ее Величество была запечатлена во время королевского визита во Фламандский институт технологических исследований (VITO) в Моле, который состоялся в рамках подготовки к будущим бельгийским экономическим миссиям.

Матильда облачилась в этот день для деловой встречи в темно-синий брючный костюм, белую блузку, под мышкой несла серебристый клатч и обута была в черные кожаные ботинки с острым носком на высоких шпильках.

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Королева Матильда / © Getty Images

Королева дополнила образ лаконичной стрижкой, жемчужными серьгами и красивым макияжем, а также своим помолвочным сапфировым кольцом на пальце.

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Ранее, напомним, мы показывали, как королева Матильда в розовом платье с бантом появилась на торжественной церемонии в Брюсселе.

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