Общество
62
1 мин

В брючном костюме и пальто: принцесса София впервые за долгое время появилась на публике

Шведская принцесса София впервые появилась на публичном мероприятии с момента скандала, связанного с Эпштейном.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса София

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София, герцогиня Вармландская, прибыла на молодежный саммит Ctrl + Rights в театре Intiman в Стокгольме.

Молодежный саммит Ctrl + Rights проводится ежегодно в рамках Дня безопасного интернета и посвящен безопасному использованию интернета и цифровым правам детей.

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София / © Getty Images

41-летняя София была одета в коричневую рубашку и брючный костюм, а сверху набросила черное пальто. В руках она несла небольшую рыжую сумку из кожи, а обута была в бежевые туфли-лодочки на каблуках из лаковой кожи. Принцесса сделала волнистую укладку и красивый дневной макияж.

София дополнила образ золотой подвеской со знаками зодиака своих детей, а также красивым колье в виде сердца.

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София / © Getty Images

Это первый выход в свет шведской принцессы после того, как шведская королевская семья отреагировала на возобновившиеся спекуляции о связи принцессы Софии с покойным Джеффри Эпштейном, который обвинялся в педофилии и сексуальном насилии.

62
