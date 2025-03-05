В брючном костюме и с черной сумкой: Елена Зеленская посетила Львов

Елена Зеленская посетила новую Школу Супергероев во Львове, которая будет работать на базе Клинического центра детской медицины, объединившей в 2023 году две больницы региона — "Охматдет" и Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Вместе с ней здесь побывали команда Фонда и министр иностранных дел, образования и спорта Княжества Лихтенштейн Доминик Гаслер, ставшая донором этого центра. Они обсудили планы сотрудничества, в частности содействие в расширении сети Школы Супергероев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Благодарна правительству Княжества Лихтенштейн за поддержку этого проекта Фонда. Детям, вынужденным длительное время находиться на стационарном лечении, крайне необходимы общение, внимание, возможность развиваться и продолжать обучение", — сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там жена президента предстала в деловом темно-синем костюме, состоявшем из жакета с полосками на лацканах и брюк-клеш со стрелками. Талию Елена подчеркнула широким поясом. Наряд она дополнила черной обувью на грубой подошве и черной сумочкой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой образ Зеленская завершила укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и красивыми украшениями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в платье с вырезом и брошью-птичкой обратилась к гостям Польской национальной оперы.

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