В брючном костюме и с цветами-серьгами: Джилл Байден посетила общественный колледж

В брючном костюме и с цветами-серьгами: Джилл Байден посетила общественный колледж

Первая леди США выбрала для поездки красивый деловой образ.

Джилл Байден вчера, 20 января, посетила Бергенский общественный колледж в Парамусе, штат Нью-Джерси. Она там выступила с речью.

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди выбрала для поездки деловой аутфит. На ней был темно-синий брючный костюм, светло-голубая рубашка и черные ботильоны.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

На плечи жена президента накинула сине-голубую шаль с узором. Волосы она уложила в аккуратные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Associated Press

В ушах у нее были красивые элегантные серьги в виде цветков, а на шее – цепочка с надписью Mama.

Джилл Байден / Associated Press

Ранее Джилл посетила филадельфийскую благотворительную организацию в стильном черном жакете с золотыми пуговицами, черном топе, поверх которого надела зеленую футболку с принтом, и черных обтягивающих брюках.

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