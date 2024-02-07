В брючном костюме и с цветком на груди: королева София побывала на рабочем мероприятии

Королева София побывала на ежегодном собрании Попечительского совета Музыкальной школы Королевы Софии в Мадриде. На мероприятие она прибыла в черном брючном костюме в розово-золотую тонкую полоску, набросила бордовый шарф на шею, была обута в ботинки на каблуках и в руках несла маленькую черную сумку.

Королева София / Фото: Getty Images

У Ее Величества была, как всегда, безупречная прическа, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки из золота с цветными камнями. В нагрудном кармане жакета Софии был красный цветок гвоздики.

Королева София / Фото: Getty Images

Тем временем невестка Софии, королева Летиция, прибыла вчера на церемонию открытия "Дня безопасного Интернета 2024" в Мадриде, где появилась в деловом образе и новой обуви, которую теперь носит вместо шпилек.

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