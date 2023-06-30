В брючном костюме и с цветочной брошью: королева София вышла в свет

Мать короля Филиппа VI – королева София – получила награду "Добавленная ценность" на церемонии, прошедшей в Мадриде.

Ее Величество приехала на мероприятие в синей блузке и брюках клеш, подобрав к образу туфли-лодочки на невысоких каблуках, длинное ожерелье на шее и серьги-висюльки. Также на груди у королевы была пришпилена брошка в виде цветка.

Королева София / Фото: Getty Images

Волосы королева София уложила в классическую укладку и сделала едва заметный макияж на лице. Королевская особа все еще продолжает исполнять свои обязанности несмотря на преклонный возраст. Ожидается, что в августе члены королевской семьи Испании снова отправятся на отдых в Пальма-де-Майорка, как они это делают каждый год.

Королева София / Фото: Getty Images

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