В брючном костюме и с идеальной укладкой: королева София сходила на аудиенцию

85-летняя королева София не планирует складывать с себя королевские полномочия и продолжает работать.

На днях Ее Величество запечатлели по прибытии на аудиенцию во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Мать короля Филиппа VI выглядела элегантно в светло-сером брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и штанов со стрелками, под который она надела рубашку в тон с вышивкой и обула черные замшевые ботинки на каблуках.

Королева София сделала фирменную укладку, легкий макияж на лице и дополнила образ большим количеством разных золотых колец. Похоже, София очень любит именно такие аксессуары, поскольку носит их по несколько на разных пальцах.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом месяце королева София была госпитализирована в клинику из-за простуды, но быстро восстановилась и вернулась к работе.

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