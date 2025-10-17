В брючном костюме и с колье за 15 тысяч доларов: Меган Маркл сходила на вечеринку

Эмма Греде и Меган Маркл

Реклама

Герцогиня Сассекская на этой неделе посетила звездный ужин в Лос-Анджелесе и приехала не с пустыми руками, а с вином своего бренда As Ever.

Ужин на который пригласили Меган, прошел в доме дизайнера Келли Уэстлер. Герцогиня приехала в элегантном светло-бежевом брючном костюме Giulia Barela, котоырй сочетала с белым топом и черными туфлями-лодочками на шпильке от Balenciaga.

Меган Маркл на ужине

Герцогиня Сассекская собрала волосы в гладкий низкий хвост, надела золотое колье Aurate New York, стоимостью 15 600 долларов, надела любимый браслет Cartier Love, сделала легкий нюдовый макияж и маникюр в таком же оттенке.

Реклама

А недавно Меган посещала Вашингтон, где выступила на саммите влиятельных женщин журнала Fortune. Там она появилась в кожаной юбке и с кольцом от украинского бренда.

Эмма Греде и Меган Маркл

Также жена принца Гарри уже успела поделиться с подписчиками видеороликом с этой поездки, показав, как она провела время.