В брючном костюме и с красивым маникюром: королева Соня посетила выставку в Лондоне

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня и Марет Анне Сара посетили выставку Марет Анне Сара в галерее Тейт Модерн в Лондоне. Это выставка северосаамской художницы, которая исследует экологические проблемы в своих работах.

Королева Соня выбрала для своего выхода в свет деловой образ, надев брючный костюм, состоящий из удлиненного жакета с рюшей и широких брюк. Соня обула черные туфли и взяла с собой небольшую сумку, которую повесила на плече. К ее жакету было пришпилено несколько брошей, а на шее был платок. Королева сделала укладку и легкий макияж, а также надела несколько колец на пальцы и сделала светлый маникюр.

Выставки Ее Величество очень любит. В прошлый раз Соня посещала выставку керамики выпускников Национальной академии искусств Осло. Тогда супруга монарха как раз вернулась к работе после госпитализации и некоторых проблем со здоровьем.