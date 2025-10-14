ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
20
Время на прочтение
1 мин

В брючном костюме и с красивым маникюром: королева Соня посетила выставку в Лондоне

88-летняя супруга короля Норвегии Харальда V появилась на новом мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня и Марет Анне Сара посетили выставку Марет Анне Сара в галерее Тейт Модерн в Лондоне. Это выставка северосаамской художницы, которая исследует экологические проблемы в своих работах.

Королева Соня выбрала для своего выхода в свет деловой образ, надев брючный костюм, состоящий из удлиненного жакета с рюшей и широких брюк. Соня обула черные туфли и взяла с собой небольшую сумку, которую повесила на плече. К ее жакету было пришпилено несколько брошей, а на шее был платок. Королева сделала укладку и легкий макияж, а также надела несколько колец на пальцы и сделала светлый маникюр.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Выставки Ее Величество очень любит. В прошлый раз Соня посещала выставку керамики выпускников Национальной академии искусств Осло. Тогда супруга монарха как раз вернулась к работе после госпитализации и некоторых проблем со здоровьем.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie