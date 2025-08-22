ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

В брючном костюме и с красивыми локонами: Елена Зеленская в деловом образе выступила на конференции

Первая леди Украины для своего появления на мероприятии выбрала наряд темного оттенка.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в ежегодной образовательной конференции "Серпнева-2025", которую организует Министерство образования и науки.

Во время своего выступления первая леди рассказала о программах поддержки детей, подростков и молодежи, которыми она занимается. В частности, это безбарьерность, реформа школьного питания и программа ментального здоровья "Ты как?".

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На конференции Зеленская предстала в деловом образе. На ней был строгий темный брючный костюм, который она скомбинировала с туфлями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с красивыми локонами и макияж в нежных оттенках. Уши Елена украсила элегантными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины" в стильном жакете с вышивкой от украинского бренда.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie