В брючном костюме и с красивыми локонами: Елена Зеленская в деловом образе выступила на конференции

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в ежегодной образовательной конференции "Серпнева-2025", которую организует Министерство образования и науки.

Во время своего выступления первая леди рассказала о программах поддержки детей, подростков и молодежи, которыми она занимается. В частности, это безбарьерность, реформа школьного питания и программа ментального здоровья "Ты как?".

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На конференции Зеленская предстала в деловом образе. На ней был строгий темный брючный костюм, который она скомбинировала с туфлями.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с красивыми локонами и макияж в нежных оттенках. Уши Елена украсила элегантными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины" в стильном жакете с вышивкой от украинского бренда.