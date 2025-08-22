- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 402
- Время на прочтение
- 1 мин
В брючном костюме и с красивыми локонами: Елена Зеленская в деловом образе выступила на конференции
Первая леди Украины для своего появления на мероприятии выбрала наряд темного оттенка.
Елена Зеленская приняла участие в ежегодной образовательной конференции "Серпнева-2025", которую организует Министерство образования и науки.
Во время своего выступления первая леди рассказала о программах поддержки детей, подростков и молодежи, которыми она занимается. В частности, это безбарьерность, реформа школьного питания и программа ментального здоровья "Ты как?".
На конференции Зеленская предстала в деловом образе. На ней был строгий темный брючный костюм, который она скомбинировала с туфлями.
Первая леди сделала укладку с красивыми локонами и макияж в нежных оттенках. Уши Елена украсила элегантными серьгами-кольцами.
Напомним, Елена Зеленская появилась на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины" в стильном жакете с вышивкой от украинского бренда.