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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В брючном костюме и с красивыми локонами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на инаугурационной мессе

Джорджа Мелони побывала на Святой мессе в честь начала понтификата Папы Льва XIV в Ватикане.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV, которая состоялась на площади Святого Петра в Ватикане.

Премьер появилась там в деловом темно-синем костюме, который состоял из удлиненного жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо, а также в топе в тон.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Она сделала прическу с красивыми локонами и макияж с блестящими тенями на веках.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с президентом Турции предстала в деловом костюме мятного оттенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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