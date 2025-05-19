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В брючном костюме и с красивыми локонами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на инаугурационной мессе
Джорджа Мелони побывала на Святой мессе в честь начала понтификата Папы Льва XIV в Ватикане.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV, которая состоялась на площади Святого Петра в Ватикане.
Премьер появилась там в деловом темно-синем костюме, который состоял из удлиненного жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо, а также в топе в тон.
Аутфит Мелони дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Она сделала прическу с красивыми локонами и макияж с блестящими тенями на веках.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с президентом Турции предстала в деловом костюме мятного оттенка.