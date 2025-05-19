В брючном костюме и с красивыми локонами: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на инаугурационной мессе

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV, которая состоялась на площади Святого Петра в Ватикане.

Премьер появилась там в деловом темно-синем костюме, который состоял из удлиненного жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо, а также в топе в тон.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Она сделала прическу с красивыми локонами и макияж с блестящими тенями на веках.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с президентом Турции предстала в деловом костюме мятного оттенка.