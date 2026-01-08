В брючном костюме и с любимой сумкой: стильная принцесса Кейт с мужем Уильямом посетила больницу в Лондоне

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Реклама

Сегодня утром Кэтрин и Уильям неожиданно посетили больницу Чаринг-Кросс в Лондоне, чтобы выразить благодарность невероятному персоналу Национальной службы здравоохранения (NHS), работающему в очередной сложный зимний период.

Больницы Великобритании испытывают сильное давление из-за сезонных заболеваний, таких как грипп, и руководство NHS предупреждает, что ситуация может ухудшиться из-за нынешних холодов.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Изначально принц Уильям должен был присутствовать на мероприятии один, но принцесса Кейт в последний момент решила сопровождать мужа, чтобы выразить поддержку Национальной службе здравоохранения и поблагодарить сотрудников больницы Чаринг-Кросс за их усилия.

Реклама

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кэтрин надела бордовый брючный костюм, сочетая его с подходящей блузкой, туфлями-лодочками на каблуках и своей любимой новой сумкой Small Hudson от люксового британского бренда DeMellier в оттенке «замша мокко». У принцессы были уложены на бок ее роскошные волосы, в ушах серьги-кольца, а на лице легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Цель сегодняшнего совместного визита пары — привлечь внимание к важной работе благотворительной организации NHS Charities Together, со-покровителями которой являются принц и принцесса.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Пара поговорила с волонтерами благотворительной организации, а также с сотрудниками больницы о трудностях, с которыми они в настоящее время сталкиваются. А затем приняли участие в круглом столе с руководителями и попечителями благотворительных организаций Национальной службы здравоохранения, политиками и филантропами, чтобы обсудить важную роль благотворительности в Национальной службе здравоохранения.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Завтра, напомним, принцесса Кейт отпразднует свой 44-й день рождения и мы ожидаем, что семья поделится ее новым фото.