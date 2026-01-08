- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
В брючном костюме и с любимой сумкой: стильная принцесса Кейт с мужем Уильямом посетила больницу в Лондоне
Принц и принцесса Уэльские уже вернулись из новогодних каникул, которые провели в своем поместье Анмер-холл в Норфолке и приступили к исполнению королевских обязанностей.
Сегодня утром Кэтрин и Уильям неожиданно посетили больницу Чаринг-Кросс в Лондоне, чтобы выразить благодарность невероятному персоналу Национальной службы здравоохранения (NHS), работающему в очередной сложный зимний период.
Больницы Великобритании испытывают сильное давление из-за сезонных заболеваний, таких как грипп, и руководство NHS предупреждает, что ситуация может ухудшиться из-за нынешних холодов.
Изначально принц Уильям должен был присутствовать на мероприятии один, но принцесса Кейт в последний момент решила сопровождать мужа, чтобы выразить поддержку Национальной службе здравоохранения и поблагодарить сотрудников больницы Чаринг-Кросс за их усилия.
Кэтрин надела бордовый брючный костюм, сочетая его с подходящей блузкой, туфлями-лодочками на каблуках и своей любимой новой сумкой Small Hudson от люксового британского бренда DeMellier в оттенке «замша мокко». У принцессы были уложены на бок ее роскошные волосы, в ушах серьги-кольца, а на лице легкий дневной макияж.
Цель сегодняшнего совместного визита пары — привлечь внимание к важной работе благотворительной организации NHS Charities Together, со-покровителями которой являются принц и принцесса.
Пара поговорила с волонтерами благотворительной организации, а также с сотрудниками больницы о трудностях, с которыми они в настоящее время сталкиваются. А затем приняли участие в круглом столе с руководителями и попечителями благотворительных организаций Национальной службы здравоохранения, политиками и филантропами, чтобы обсудить важную роль благотворительности в Национальной службе здравоохранения.
Завтра, напомним, принцесса Кейт отпразднует свой 44-й день рождения и мы ожидаем, что семья поделится ее новым фото.