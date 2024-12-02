В брючном костюме и с новой прической: принцесса Раджва сходила на мероприятие с мужем

Принцесса Раджва стала чаще появляться в обществе после официального выхода из декрета.
На днях Ее Высочество присоединилась к своему супругу принцу Хусейну, чтобы нанести визит в центр Seeds of Hope.
В Instagram будущий король Иордании опубликовал несколько фотографий и написал:
"Раджва и я были вдохновлены преданностью молодых иорданцев, с которыми мы познакомились в центре Seeds of Hope. Они несут благородную миссию, движимую состраданием и обязательством служить нуждающимся".
Молодая мать, которая родила дочь в августе этого года, выбрала для появления на публике черный брючный костюм с жакетом на котором был пояс на запах и широкими брюками. Раджва распустила длинные волосы, уложила их волнами и челку тоже, которую недавно обстригла, и сделала натуральный макияж.
Кронпринц был в синем джемпере, белой футболке и синих брюках.
Отметим, в прошлый свой выход принцесса Раджва также выбрала черный брючный костюм, когда вместе с мужем и свекровью королевой Ранией она посетила открытие новой сессии парламента.
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