В брючном костюме и с новой прической: принцесса Уэльская впечатлила новым образом

Принцесса Уэльская посетила тюрьму HMP High Down в Суррее, Англия, чтобы узнать, как заключенные и их семьи получают поддержку и борятся с зависимостями.

Кейт приехала, как покровительница The Forward Trust. Ее целью было узнать о том, как благотворительная организация поддерживает тех, кто находится в системе уголовного правосудия, чтобы справиться с последствиями и восстановиться после них.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Во время визита принцессе показали, через что проходит семья во время обычного посещения тюрьмы, начиная с необходимого процесса обеспечения безопасности.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса Кейт продемонстрировала элегантный лук в темно-синем брючном костюме от Alexander McQueen под который надела молочно-белый топ и обула туфли из замши от Gianvito Rossi на каблуках.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Образ свой Кэтрин дополнила золотыми серьгами Kiki McDonough с листьями и золотой подвеской Daniella Draper с инициалами ее детей - Джорджа, Шарлотты и Луи. Особое внимание хочется обратить на длинные и кудрявые локоны Кэтрин. Ее прическа сейчас выглядит роскошно, а длинные волосы ей очень к лицу. Королевские поклонники говорят, что Кейт даже выглядеть стала моложе.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Напомним, недавно принцесса Уэльская посещала чемпионат регби во Франции и появилась на трибунах в белом брючном костюме от Alexander McQueen, который ранее уже носила и сочетала с белым топом и кожаными туфлями-лодочками на каблуках.

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