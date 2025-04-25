В брючном костюме и с платком на шее: принцесса Анна побывала на памятных мероприятиях в Турции

Принцесса Анна / © Getty Images

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На днях королевское Высочество приняла участие в памятной церемонии, состоявшейся в Мемориале мучеников на полуострове Галлиполи в честь 110-й годовщины Галлиполийской кампании, с участием представителей Турции и многих других стран в Чанаккале.

А сегодня Анна посетила еще одну церемонию, которая прошла у новозеландского памятника на полуострове Галлиполи. На мероприятии сестра короля Чарльза появилась в темно-сером брючном костюме и с черным платком в принт на шее. А на груди жакета было пришпилено несколько брошей в том числе и брошь «Красный мак», которую обычно члены королевской семьи носят в честь памяти павших.

Принцесса Анна / © Getty Images

Также королевская принцесса возложила венок на утренней поминальной службе в бухте Анзак на полуострове Галлиполи. В тот раз на ней было серое пальто и черные брюки, обула она ботинки на каблуках, а волосы собрала в любимую прическу «улей».

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Принцесса Анна / © Getty Images