В брючном костюме и с подвеской Tiffany: принцесса Леонор с семьей вышла в свет

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Королевская семья Испании посетила церемонию вручения премии принцессы Астурийской и все связанные с ней мероприятия.

Первым из них является традиционный концерт, проводимый накануне главного события, который каждый год дает возможность впервые увидеть короля и королеву с дочерьми в Овьедо.

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Принцесса Леонор, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Наследница престола – принцесса Леонор - выбрала образ, подтверждающий ее безупречную формулу стиля, отдав предпочтение одному из тех брючных костюмов, в которых она чувствует себя так комфортно и которые так любит. Мы уже видели их в разных цветах и ​​фасонах, и этим ансамблем от бренда Mirto она пополняет свою коллекцию, поскольку это совершенно новый костюм-двойка. Наряд она доподнила туфлями-лодочками на каблуках.

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Изюминку образу принцесса добавила с помощью аксессуаров: эффектного браслета на левом запястье и добавив немного блеска серьгами-кольцами из шкатулки украшений королевы Летиции и подвеской в виде сердца от Tiffany, которую ранее носила в первый день учебы в университете.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса распустила волосы и сделала выразительный макияж глаз и блеском подчеркнула губы.

Ранее мы также показывали, какой образ для концерта выбрала ее младшая сестра – инфанта София.

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